В апреле 2025 года более миллиона пассажиров были перевезены по Юго-Восточной магистрали.

2025-05-13 11:26
В апреле 2025 года ЮВЖД перевезла свыше 1 млн пассажиров, что на 2% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Из них 649,4 тыс. пассажиров были перевезены в пригородном сообщении, что на 2,5% меньше по сравнению с апрелем 2024 года, а в дальнем следовании - 363,3 тыс. пассажиров, что на 3,7% больше.

Общий пассажирооборот составил 783,7 млн пасс.-км, что на 2% больше, чем в апреле 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 24,9 млн пасс.-км (+3,1%), а в дальнем следовании - 758,8 млн пасс.-км (+2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

