Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Музей истории Горьковской железнодорожной линии примет участие в мероприятии «Ночь музеев»

2025-05-13 10:09
Музей истории Горьковской железнодорожной линии примет участие в мероприятии «Ночь музеев»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках всероссийского мероприятия «Ночь музеев», которое состоится 17 мая 2025 года, Музей истории Горьковской железной дороги и ее развития будет доступен для бесплатного посещения.

Основная цель этого события - привлечь новых посетителей в музеи, представить культурные пространства и вовлечь большую аудиторию в историю национальной и мировой культуры, включая историю развития железнодорожного транспорта.

«Горьковская железная дорога всегда участвует в ежегодной акции «Ночь музеев». В нашем музее вы найдете оригинальные предметы, фотографии и документы, а также уникальные модели с высоким уровнем детализации. Уверен, что посетители оценят историю железных дорог и подвиги железнодорожников во время войны», - заявил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Музей, который находится в Инженерном центре ГЖД в Нижнем Новгороде, приглашает всех посетить его постоянную экспозицию «История развития Горьковской железной дороги», которая будет открыта с 16:00 до 21:00. В честь 80-летия Великой Победы здесь будут проводиться экскурсии на тему «Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны». В это время в медиацентре будут показывать военные фильмы и воспоминания железнодорожников.

На открытой площадке «Паровозы России» с 09:00 до 21:00 будет доступна экспозиция «Исторический подвижной состав», где можно увидеть оригинальные экспонаты - старинные паровозы и вагоны.

Филиал Музея истории и развития ГЖД в Кирове будет открыт с 12:00 до 21:00. Здесь будет проведена экскурсия с посещением паровоза серии Эр-788-74, мастер-класс по созданию дизайна ретропаровоза и открытки «Путешествие по железной дороге», а также игра на тему «Железнодорожная».

События также пройдут в ижевском отделении музея, которое будет работать с 16:00 до 23:00. Здесь будут организованы экскурсии, где расскажут о процессе развития железнодорожного транспорта в Удмуртии, покажут кинофильмы о Великой Отечественной войне, а также предложат детскую программу с различными играми и викторинами, мастер-классами и конкурсом рисунков на асфальте.

Детальную информацию о Музее истории и развития ГЖД можно найти на официальном веб-сайте в разделе «О дороге», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru