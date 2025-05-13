Музей истории Горьковской железнодорожной линии примет участие в мероприятии «Ночь музеев»

10:09

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках всероссийского мероприятия «Ночь музеев», которое состоится 17 мая 2025 года, Музей истории Горьковской железной дороги и ее развития будет доступен для бесплатного посещения.

Основная цель этого события - привлечь новых посетителей в музеи, представить культурные пространства и вовлечь большую аудиторию в историю национальной и мировой культуры, включая историю развития железнодорожного транспорта.

«Горьковская железная дорога всегда участвует в ежегодной акции «Ночь музеев». В нашем музее вы найдете оригинальные предметы, фотографии и документы, а также уникальные модели с высоким уровнем детализации. Уверен, что посетители оценят историю железных дорог и подвиги железнодорожников во время войны», - заявил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Музей, который находится в Инженерном центре ГЖД в Нижнем Новгороде, приглашает всех посетить его постоянную экспозицию «История развития Горьковской железной дороги», которая будет открыта с 16:00 до 21:00. В честь 80-летия Великой Победы здесь будут проводиться экскурсии на тему «Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны». В это время в медиацентре будут показывать военные фильмы и воспоминания железнодорожников.

На открытой площадке «Паровозы России» с 09:00 до 21:00 будет доступна экспозиция «Исторический подвижной состав», где можно увидеть оригинальные экспонаты - старинные паровозы и вагоны.

Филиал Музея истории и развития ГЖД в Кирове будет открыт с 12:00 до 21:00. Здесь будет проведена экскурсия с посещением паровоза серии Эр-788-74, мастер-класс по созданию дизайна ретропаровоза и открытки «Путешествие по железной дороге», а также игра на тему «Железнодорожная».

События также пройдут в ижевском отделении музея, которое будет работать с 16:00 до 23:00. Здесь будут организованы экскурсии, где расскажут о процессе развития железнодорожного транспорта в Удмуртии, покажут кинофильмы о Великой Отечественной войне, а также предложат детскую программу с различными играми и викторинами, мастер-классами и конкурсом рисунков на асфальте.

Детальную информацию о Музее истории и развития ГЖД можно найти на официальном веб-сайте в разделе «О дороге», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.