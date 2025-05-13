Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С момента начала ремонтных работ на Восточно-Сибирской железной дороге было отремонтировано более 26 км железнодорожного пути.

2025-05-13 10:02
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С момента начала ремонтных работ на Восточно-Сибирской железной дороге, которые были запущены 28 апреля 2025 года, было отремонтировано 26,2 км железнодорожного пути и установлено 11 стрелочных переводов различными методами.

На данный момент ремонтные работы проводятся в Иркутской области на участках Тайшет, Камышет – Ук, Нижнеудинск, Нюра – Азей, Залари – Хотхор, Большой Луг – Подкаменная и Хребтовая – Карстовая, а также в Республике Бурятии – на участках Дивизионная – Улан-Удэ, Заудинский, Горхон – Кижа и Хоронхой – Наушки.

Ремонтные работы будут проводиться одновременно с работами по развитию Восточного полигона, включающими строительство дополнительных путей и разъездов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

