Транспортировка пассажиров по Московской железной дороге в период с января по апрель текущего года увеличилась почти на 2%

09:57

Согласно оперативной информации, с января по апрель 2025 года на инфраструктуре Московской железной дороги было перевезено 254,4 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем за тот же период предыдущего года. Из них в пригородном транспорте - 245,9 млн (+1,9%), в дальнем следовании - 8,5 млн (-0,4%).

С начала года пассажирооборот возрос на 1,7% по сравнению с 2024 годом и достиг 10,4 млрд пасс.-км, включая около 6 млрд пасс.-км (+2,2%) в пригородном транспорте и 4,4 млрд пасс.-км (+1,1%) в дальнем следовании.

В апреле было перевезено 68,4 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем в прошлом году. Из них в пригородном транспорте - 66,1 млн (+1,8%), в дальнем следовании - 2,3 млн (+5,4%).

Пассажирооборот в апреле составил 2,8 млрд пасс.-км, что на 4,1% больше, чем в апреле 2024 года. В пригородном транспорте - 1,6 млрд пасс.-км (+2,1%), в дальнем следовании - 1,2 млрд пасс.-км (+7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.