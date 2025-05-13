Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время майских торжеств, на Московской железнодорожной линии, дальнобойные поезда перевезли 1,6 миллиона пассажиров.

2025-05-13 09:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 25 апреля до 11 мая 2025 года дальнего следования поезда на МЖД перевезли 1,6 млн пассажиров, что на 7,7% больше по сравнению с 2024 годом.

1 мая стал "пиковым" днем, в этот день было перевезено около 118 тыс. людей.

Также были популярны туристические поездки во время празднования 80-летия Великой Отечественной войны: с 8 по 11 мая дальнего следования поезда использовали 339 тыс. пассажиров, что на 3% больше, чем в предыдущем году.

Для тех, кто хотел лично посетить места военной славы, 1 и 7 мая были организованы специальные поезда, которые отправлялись с Павелецкого вокзала. Во время майских праздников также работали 8 пар туристических поездов, включая 2 новых маршрута "В Дивеево" и "Вдоль Оки".

Большинство пассажирских поездов во время майских праздников отправлялись с Казанского, Ярославского и Павелецкого вокзалов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

