Медицинская поездка "Святой Пантелеймон" направляется к БАМ.

2025-05-13 09:38
Медицинская поездка
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Мобильный медицинско-диагностический центр "Святой Пантелеймон" отправляется в очередной тур для предоставления медицинских услуг на станциях БАМа в Хабаровском крае, Амурской области и Республике Саха (Якутия).

В передвижной поликлинике пациенты имеют возможность сделать рентген, маммографию, УЗИ, пройти спирометрию и стресс-тесты, а также получить консультацию терапевта, эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра и других специалистов.

Для записи на прием необходимо в день работы поезда обратиться в вагон-регистратуру с паспортом и полисом ОМС.

В медицинском поезде также будет функционировать аптека, что обеспечит доступ к лекарственной помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.

Медицинский поезд, следуя по маршруту, будет оказывать услуги на 14 станциях по следующему расписанию (время местное):

  • Алонка, 14 мая, прием с 08:00 до 18:00;
  • Этыркен, 15 мая, прием с 08:00 до 18:00;
  • Иса, 16 мая, прием с 08:00 до 18:00;
  • Февральск, 17 мая, прием с 08:00 до 18:00;
  • Дугда, 18 мая, прием с 08:00 до 18:00;
  • Тунгала, 19 мая, прием с 08:00 до 18:00;
  • Огорон, 20 мая, прием с 08:00 до 18:00;
  • Верхнезейск, 21–22 мая, прием с 08:00 до 18:00;
  • Татаул, 23 мая, прием с 08:00 до 18:00;
  • Маревая, 24 мая, прием с 08:00 до 18:00;
  • Дипкун, 25 мая, прием с 08:00 до 18:00;
  • Могот, 27 мая, прием с 08:00 до 18:00;
  • Золотинка, 28 мая, прием с 08:00 до 18:00;
  • Беркакит, 29 мая, прием с 08:00 до 18:00.

«Святой Пантелеймон» - это поезд, состоящий из 14 вагонов, где 6 из них служат вспомогательными (купе для сотрудников, штаб, электростанция и т.д.), а остальные 8 предназначены для медицинских целей. В них находятся вагоны для лучевой и функциональной диагностики, два терапевтических, хирургический, лабораторный, ординаторский и регистратура. Все кабинеты оборудованы последними технологическими новинками. Коридоры, дверные проемы и санузлы спроектированы с учетом доступности для людей с ограниченными физическими возможностями, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

