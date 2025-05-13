С начала текущего года в Челябинской области произошло три инцидента на железнодорожных путях из-за нарушения правил безопасности.

09:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по апрель 2025 года в Челябинской области три человека получили травмы от столкновения с подвижным составом, двое из них умерли. За тот же период в 2024 году число пострадавших также составило три человека, однако смертельный исход наступил только в одном случае.

На протяжении первых четырех месяцев 2025 года на Южно-Уральской железной дороге от столкновения с подвижным составом и электроудара пострадали 11 человек, из которых девять скончались.

Трагедии произошли в Челябинской, Курганской, Оренбургской и Северо-Казахстанской областях. В тот же период 2024 года от столкновения с подвижным составом были ранены 10 человек, шесть из которых умерли.

Анализ транспортных инцидентов с участием людей показывает, что основными причинами происшествий являются нарушение правил личной безопасности и пересечение железнодорожных путей в неположенных местах.

Особое беспокойство вызывают случаи с травмами подростков на объектах инфраструктуры ЮУЖД: в Челябинской области один несовершеннолетний получил травмы от столкновения с подвижным составом.

Для предотвращения подобных происшествий ЮУЖД строит пешеходные переходы с световой и звуковой сигнализацией, ремонтирует пешеходные мосты, обновляет пешеходные покрытия и системы освещения на станциях, устанавливает предупредительные плакаты и знаки безопасности.

Регулярно проводится контроль за местами незаконного перехода через пути, где часто происходят травмы. В этих местах железнодорожники увеличивают количество совместных с транспортной полицией профилактических рейдов, во время которых нарушителям объясняют правила безопасности при нахождении в зоне движения поездов. Кроме того, сотрудники железной дороги проводят информационные мероприятия в школах и других образовательных учреждениях.

Сотрудники Южно-Уральской железной дороги постоянно ведут профилактические мероприятия среди подростков, объясняя им, как безопасно вести себя на территории железнодорожных объектов. В период с 1 по 31 мая 2025 года на учебном полигоне Южно-Уральской железной дороги проходит акция «Уступи дорогу поездам!», направленная на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Железнодорожный транспорт относится к категории объектов с повышенной опасностью. Руководство ЮУЖД напоминает, что переходить железнодорожные пути разрешается только в специально оборудованных местах, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Запрещено ходить по рельсам, прыгать на ступеньки движущегося поезда, перелазить через автосцепки между вагонами и забираться на крыши вагонов.

Правила безопасного поведения на железной дороге представлены в виде видеороликов и мультфильмов, созданных ОАО «РЖД». Их можно посмотреть на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.