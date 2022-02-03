На вокзалах Тюмень и Тобольск установлены интерактивные справочные видеотерминалы

09:49

На железнодорожных вокзалах Тюмень и Тобольск установили интерактивные справочные видеотерминалы. Новые устройства позволяют пассажирам оперативно получать интересующую их информацию о движении поездов и работе вокзальных комплексов. Сервис работает в круглосуточном режиме.

Воспользоваться инновационной интерактивно-справочной системой можно двумя способами. Во-первых, через меню терминала: пассажир может найти нужную тему и ввести свой вопрос с помощью сенсорной клавиатуры. На табло будет отображена вся имеющаяся информация. Во-вторых, можно связаться с оператором по видеосвязи и задать вопрос – к примеру, о наличии билетов по интересующему направлению.

Стоит отметить, что услугой видеосвязи могут воспользоваться и пассажиры с нарушениями слуха: подключена возможность сурдоперевода.

В новой справочной системе содержится массив данных о перечне предоставляемых на вокзале услуг, есть удобная навигация по вокзалу. Через терминал можно посмотреть онлайн-табло расписания движения поездов или выполнить поиск поездов по заданным маршрутам.

Для удобства пассажиров вокзала Тюмень 2 терминала установлены на 1 этаже в распределительном зале, еще 1 – в кассовом зале. На вокзале Тобольск устройство находится в кассовом зале.

Всего на Свердловской железной дороге установлено 17 справочных видеотерминалов: на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Пыть-Ях, Тобольск и Нижневартовск, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.