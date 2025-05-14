Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В предверии летнего школьного отпуска, работники железной дороги Московского направления увеличили усилия по предотвращению травм у подростков.

2025-05-14 16:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предверии летних школьных каникул, с 1 по 31 мая 2025 года, на Московской железной дороге проводится кампания «Уступи дорогу поездам!», целью которой является профилактика и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

На участках, где граждане незаконно переходят железнодорожные пути, сотрудники МЖД вместе с транспортной полицией проводят рейды, организуют просветительские беседы и лекции в образовательных учреждениях, расположенных недалеко от железнодорожных путей.

В рамках профилактических мероприятий используются видеоматериалы, раздаются информационные буклеты. Дети также приглашаются в образовательные центры МЖД, где с помощью специализированных тренажеров они знакомятся с работой машинистов и осознают, что остановить поезд мгновенно невозможно.

За первые 4 месяца 2025 года на Московской железной дороге зарегистрировано 13 случаев травматизма детей и подростков. Это на 4 происшествия меньше, чем за тот же период в прошлом году. При этом 8 случаев травматизма несовершеннолетних произошло в Московской области (в 2024 – 13), 3 – в Москве (в 2024 – 2), по одному – в Рязанской и Тульской областях.

Московская железная дорога призывает граждан строго соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре. Напомните детям о необходимости переходить пути только в специально отведенных для этого местах, снимать капюшоны, не использовать наушники при пересечении железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

