Во время "Музейной ночи" в Нижнем Новгороде посетители смогут посетить эксклюзивный "Царский павильон".

«Царский павильон», расположенный на площади возле вокзала Нижнего Новгорода, будет доступен для общественного посещения во время Всероссийской акции «Ночь музеев» 17 мая.

Посетителей будет встречать сотрудник ГЖД в императорской форме, а в помещении зазвучат клавесин и арфа.

«Царский павильон» является архитектурным памятником регионального значения. Здание не подвергалось реконструкции и сохранило свой оригинальный вид. В большинстве комнат выставлены предметы интерьера конца XIX - начала XX века, а также произведения нижегородских художников.

Строительство здания для приема императора и его семьи на станции Нижний Новгород было начато в 1886 году, и к лету 1894 года оно было готово к приему почетных гостей. В 1896 году павильон использовался для приема императора Николая II и его семьи, которые приехали на Всероссийскую промышленно-художественную выставку. Второй раз император и его семья были здесь в 1913 году, во время празднования 300-летия Дома Романовых.

«Царский павильон» выполнен в стиле академической эклектики с элементами барокко и рококо. Здание было изысканно украшено как снаружи, так и внутри. Стены кабинета императрицы были обиты шелком. Главный вход с вокзальной площади оснащен металлическим навесом на железных колоннах. На крыше по бокам здания расположен парапет с орнаментированными решетками из оцинкованного железа. Потолки и стены в большинстве комнат украшены лепниной в стиле ренессанс.

Приглашаем всех желающих посетить этот уникальный исторический объект!

Дата и время: 17 мая 2025 года, 19:00–23:00.

Место: Царский павильон на железнодорожном вокзале Нижний Новгород (площадь Революции, 2А).

Для получения пропуска СМИ на фото- и видеосъемку необходима предварительная аккредитация. Отправьте свои данные (ФИО и номер телефона) в ответ на электронное письмо по адресу ncos_FilatovaDE@grw.rzd.ru (представитель пресс-службы ГЖД Филатова Дарья, телефон: 8 (831) 248-81-50), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.