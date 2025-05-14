Музейные учреждения Куйбышевской железной дороги зовут на событие «Ночь в музее».



Музейные учреждения Куйбышевской железнодорожной системы, как обычно, принимают участие в мероприятии «Ночь музеев», открывая свои двери для всех, кто захочет их посетить.

Главной площадкой события станет Поволжский музей железнодорожного оборудования в Самаре. Посетители смогут увидеть уникальные паровозы, тепловозы, электровозы, пассажирские и грузовые вагоны, произведенные в начале и середине XX века, а также принять участие в различных квестах и образовательных мероприятиях.

Под открытым небом и при ночном освещении будет выставлено более 120 экспонатов, включая 67 единиц подвижного состава. 4 экспоната будут доступны для всех посетителей: паровоз Еа, электропоезд ЭР200, электропоезд Сд, вагон-кухня.

В рамках мероприятия будут проведены экскурсии «Путешествие сквозь время», квесты «Железная птица», площадка «Уличный художник», викторины по истории Великой Отечественной войны, тематические выставки, демонстрация работы спецтехники.

Поволжский музей железнодорожного оборудования приглашает гостей на «Ночь музеев» с 13:00 до 22:00 17 мая по адресу: ул. Литвинова, 332А. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (846) 303-75-00 и 303-75-01.

Также, музей истории Куйбышевской железной дороги, расположенный в вокзальном комплексе станции Самара, приглашает гостей 17 мая на обзорные экскурсии, которые будут проводиться каждый час начиная с 13:00 и до 22:00, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.