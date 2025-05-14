В 2025 году в регионе Омска будет проведен ремонт свыше 60 железнодорожных переходов.

В 2025 году в Омской области планируется ремонт 63 железнодорожных переездов с целью обеспечения безопасности движения поездов и автомобилей.

Среди запланированных работ - асфальтирование проезжей части и установка резинокордового покрытия. В частности, обновление дорожного покрытия будет проведено на переездах, которые находятся на участках Московка – Сыропятское, Калачинская – Кормиловка, а также на станциях Московка и Входная. Планируется также нанести новую дорожную разметку на 80 переездах и заменить 370 дорожных знаков.

В Омской области насчитывается 97 железнодорожных переездов. Все из них, которые обслуживаются персоналом, оснащены автоматическими или полуавтоматическими шлагбаумами, автоматической переездной и заградительной сигнализацией, электроосвещением, радиосвязью с дежурными по станциям.

Модернизация переездов является одной из мер, направленных на снижение уровня аварийности. С начала года в Омской области не было зарегистрировано ни одного ДТП на переездах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.