Сотрудники железной дороги организовали профилактические поездки для учащихся в Алтайском регионе.

В контексте предупредительной кампании «Уступи дорогу поездам!» сотрудники Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае организовали экскурсии для учащихся в Кулунде, Новоалтайске, Камне-на-Оби и Заринске.

Школьникам было представлено функционирование железнодорожных компаний, показаны современные устройства и техника, а также демонстрировалась кабина локомотива. Организаторы особенно сосредоточились на вопросах безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры. В частности, ученикам объяснили правила пересечения путей и обсудили безопасный путь от дома до школы. В ходе беседы железнодорожники подчеркнули важность снятия наушников и капюшонов при нахождении рядом с железной дорогой.

Напомним: профилактический проект «Уступи дорогу поездам!» реализуется во всех областях Западно-Сибирской магистрали. Накануне летних каникул сотрудники магистрали вместе с представителями службы охраны и транспортной полиции проводят уроки безопасности и другие мероприятия, направленные на формирование культуры поведения на железной дороге, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.