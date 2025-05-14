Транспортировка контейнеров по Западно-Сибирской железнодорожной линии в период с января по апрель 2025 года увеличилась на 10,7%

14:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года Западно-Сибирская железная дорога перевезла 136,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 10,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

За указанный период количество перевезенных груженых контейнеров увеличилось на 10,9% по сравнению с январем – апрелем 2024 года и достигло отметки в 124,5 тыс. ДФЭ (более 2 млн тонн грузов, +10,8%), включая: