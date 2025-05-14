Транспортировка контейнеров по Западно-Сибирской железнодорожной линии в период с января по апрель 2025 года увеличилась на 10,7%
2025-05-1414:12
С января по апрель 2025 года Западно-Сибирская железная дорога перевезла 136,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 10,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
За указанный период количество перевезенных груженых контейнеров увеличилось на 10,9% по сравнению с январем – апрелем 2024 года и достигло отметки в 124,5 тыс. ДФЭ (более 2 млн тонн грузов, +10,8%), включая:
зерно – 37,7 тыс. ДФЭ (+40% к январю – апрелю 2024 года);
продукты перемола – 8 тыс. (+14,9%);
черные металлы – 5,9 тыс. (+38,5%);
каменный уголь – 4 тыс. (+10,7%).
другие продовольственные товары – 12,6 тыс. (+4,7%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.
