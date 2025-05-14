Свыше ста людей начали свое путешествие на "Чайковском экспрессе" 14-го мая.

13:51

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристический ретропоезд под названием «Чайковский экспресс», работающий на паровой тяге, отправился в свой первый майский рейс 2025 года по маршруту Ижевск – Воткинск. На борту поезда находилось 116 пассажиров.

«Чайковский экспресс» возобновил свои рейсы благодаря сотрудничеству Горьковской железной дороги и ППК «Содружество». Это было сделано в честь 185-летия со дня рождения знаменитого русского композитора Петра Ильича Чайковского. С 14 по 18 мая поезд совершит 5 рейсов и перевезет примерно 600 человек.

Ретропоезд отправляется из Ижевска в 08:37 и прибывает на станцию Воткинск в 09:53. В обратном направлении отправление состоится в 16:55, а прибытие в столицу Удмуртской республики запланировано на 18:15. Время указано местное.

Экскурсионный маршрут из Ижевска в Воткинск стал популярным туристическим направлением и символом Удмуртии. «Чайковский экспресс» предлагает путешествие в прошлое, в эпоху классической музыки, торжественных балов и старинных усадеб.

Во главе тематического поезда находится легендарный паровоз серии Л. Внутри комфортабельных вагонов, оформленных в стиле дореволюционных составов, гостей ждет театрализованная программа и классическая музыка. Проводники одеты в форму конца XIX века, а для оформления использовались предметы из коллекций и антикварных магазинов.

Туристы посетят город Воткинск, где будущий композитор провел свое детство и где начал развиваться его музыкальный талант. В музее-усадьбе гостей ждет интерактивная экскурсия, прогулка по парку и знакомство с его территорией. Один из самых ценных экспонатов – рояль, на котором молодой Петр Ильич учился играть на музыкальном инструменте.

В дополнение, посетители примут участие в обучающем занятии по бальным танцам XIX века и послушают живое исполнение романсов. В рамках тура также предусмотрено посещение Музея медицины, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску.

Отметим, что путешествие на «Чайковском экспрессе» стало наиболее востребованным пригородным железнодорожным туром в Удмуртии в период с января по апрель 2025 года. За это время состав сделал уже 20 рейсов и перевез около 2,5 тыс. пассажиров, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.