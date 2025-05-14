Транспортировка контейнеров по Свердловской железной дороге в период с января по апрель 2025 года увеличилась на 12,4%
2025-05-1412:07
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по апрель 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 167 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 12,4% больше, чем в тот же период 2024 года. В пределах страны было отправлено 85,8 тыс. ДФЭ (+1%).
Общее количество отправленных грузовых контейнеров увеличилось на 15% и достигло 124,4 тыс. ДФЭ (перевезено 2,2 млн тонн грузов, +14,2%), включая:
химические вещества и соду – 44,7 тыс. ДФЭ (+0,9% по сравнению с январем – апрелем 2024 года);
химические и минеральные удобрения – 14,4 тыс. (увеличение – в 3,3 раза);
лесоматериалы – 12,3 тыс. (+3,5%);
нефть и нефтепродукты – 10,7 тыс. (-12,2%);
бумагу – 8,4 тыс. (-0,1%);
черные металлы – 7,4 тыс. (увеличение – в 1,6 раза);
цветные металлы – 6,1 тыс. (увеличение – в 1,5 раза);
зерно – 5,8 тыс. (+6,2%);
строительные материалы – 3,9 тыс. (увеличение – в 1,6 раза);
огнеупорные материалы – 2,8 тыс. (-2,1%);
продукты перемола – 2,6 тыс. (увеличение – в 1,8 раза);
продукты питания – 2,4 тыс. (увеличение – в 1,3 раза);
метизы – 1,5 тыс. (+10,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.
