Транспортировка контейнеров по Свердловской железной дороге в период с января по апрель 2025 года увеличилась на 12,4%

12:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 167 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 12,4% больше, чем в тот же период 2024 года. В пределах страны было отправлено 85,8 тыс. ДФЭ (+1%).

Общее количество отправленных грузовых контейнеров увеличилось на 15% и достигло 124,4 тыс. ДФЭ (перевезено 2,2 млн тонн грузов, +14,2%), включая: