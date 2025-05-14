Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Свердловской железной дороге в период с января по апрель 2025 года увеличилась на 12,4%

2025-05-14 12:07
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 167 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 12,4% больше, чем в тот же период 2024 года. В пределах страны было отправлено 85,8 тыс. ДФЭ (+1%).

Общее количество отправленных грузовых контейнеров увеличилось на 15% и достигло 124,4 тыс. ДФЭ (перевезено 2,2 млн тонн грузов, +14,2%), включая:

  • химические вещества и соду – 44,7 тыс. ДФЭ (+0,9% по сравнению с январем – апрелем 2024 года);
  • химические и минеральные удобрения – 14,4 тыс. (увеличение – в 3,3 раза);
  • лесоматериалы – 12,3 тыс. (+3,5%);
  • нефть и нефтепродукты – 10,7 тыс. (-12,2%);
  • бумагу – 8,4 тыс. (-0,1%);
  • черные металлы – 7,4 тыс. (увеличение – в 1,6 раза);
  • цветные металлы – 6,1 тыс. (увеличение – в 1,5 раза);
  • зерно – 5,8 тыс. (+6,2%);
  • строительные материалы – 3,9 тыс. (увеличение –  в 1,6 раза);
  • огнеупорные материалы – 2,8 тыс. (-2,1%);
  • продукты перемола – 2,6 тыс. (увеличение – в 1,8 раза);
  • продукты питания – 2,4 тыс. (увеличение – в 1,3 раза);
  • метизы – 1,5 тыс. (+10,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.
