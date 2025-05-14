С началом сезона дачных поездок, дополнительные поезда будут запущены на маршруты Красноярской железнодорожной сети.

11:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 17-го мая 2025 года на Красной Железной Дороге начнут функционировать дополнительные электрички. Они будут обеспечивать транспортное обслуживание популярных "дачных" направлений.

Таким образом, вечерние пригородные поезда на маршрутах Камарчага – Красноярск, Красноярск – Снежница, Снежница – Уяр, а также утренний поезд Красноярск – Зеледеево будут ходить каждый день.

Частота движения вечернего электропоезда Красноярск – Зеледеево – Красноярск увеличится - он будет выполнять рейсы каждый день, кроме субботы.

В дополнение к этому, на маршруты выйдут новые электрички:

по субботам начнут ходить утренние поезда Красноярск – Снежница и Снежница – Красноярск – Дивногорск;

по воскресеньям в расписании появится дополнительный рейс Красноярск – Кемчуг.

Также для комфорта пассажиров по субботам и воскресеньям вечерний электропоезд Кача – Красноярск будет отправляться с начальной станции на 53 минуты позже – в 17:05 вместо 16:12.

Для уточнения расписания можно обратиться по бесплатному номеру телефона Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или использовать мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.