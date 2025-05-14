С января по апрель 2025 года на Восточно-Сибирской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 5,1%

10:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 201 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 5,1% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Общее количество отправленных груженых контейнеров за указанный период увеличилось на 4,9% и достигло 149 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 1,9 млн тонн, что на 9,4% больше).

В первые 4 месяца 2025 года было перевезено: