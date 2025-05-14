Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по апрель 2025 года на Восточно-Сибирской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 5,1%

2025-05-14 10:58
С января по апрель 2025 года на Восточно-Сибирской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 5,1%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 201 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 5,1% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Общее количество отправленных груженых контейнеров за указанный период увеличилось на 4,9% и достигло 149 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 1,9 млн тонн, что на 9,4% больше).

В первые 4 месяца 2025 года было перевезено:

  • лесоматериалов – 36 тыс. ДФЭ (+4,2% по сравнению с январем – апрелем 2024 года);
  • бумаги – 25 тыс. (-4,9%);
  • метизов – 16 тыс. (+6,4%);
  • цветных металлов – 14 тыс. (увеличение – в 1,8 раза);
  • автомобилей и комплектующих к ним – 12 тыс. (-30,7%);
  • промышленных товаров – 11 тыс. (+2,3%);
  • машин, станков и двигателей – 10 тыс. (увеличение – на 25%);
  • химикатов и соды – 9,5 тыс. (увеличение – в 1,2 раза);
  • зерна – 3 тыс. (увеличение – в 1,5 раза);
  • нефти и нефтепродуктов – 1,5 тыс. (увеличение – в 1,2 раза);
  • черных металлов – 1,4 тыс. (+7%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru