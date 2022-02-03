В Башкортостане назначается туристический поезд «Снежинка-2022» по маршруту Дёма – Симская

15:41

6 февраля в районе станции Симская состоится открытие Республиканского семейного лыжного туристического слета «Снежинка-2022». Любители снежных забав приглашаются в поездку на туристическом поезде «Снежинка» по маршруту Дёма – Симская – Дёма.

Отправление туристического поезда со станции Дёма в 07:46, прибытие на станцию Симская в 11:03. Обратно туристический состав отправляется со станции Симская в 17:42, в Уфу туристы вернутся в 20:33, на станцию Дёма – в 21:01. Время указано местное.

Для пассажиров предусмотрены остановки на станциях о. п. Правая Белая, Уфа, Городской ДК, Парковая, Черниковка, о. п. Спортивная, Шакша, Иглино, Аша и о. п. 1753 км.

Принять участие в поездке может любой желающий независимо от туристического опыта и физической подготовки. Программа праздника включает конкурсную программу в электропоезде «Снежинка», по прибытии – торжественное открытие праздника, лыжные прогулки и соревнования, катание на тюбингах, игры и развлечения.

Пригородный перевозчик АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» организовал состав из 8 вагонов. Стоимость проезда в одну сторону от станции Дёма и станции Уфа составит 286 рублей 70 копеек, такой же тариф распространяется на станции и остановочные пункты в пределах городской черты города Уфа, для учащихся и студентов по дневной форме обучения будет предоставлена 50% скидка, действуют все федеральные и региональные льготы, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.