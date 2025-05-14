Транспортировка контейнеров по Горьковской железнодорожной линии в период с января по апрель текущего года увеличилась почти на 10%

10:05

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года на территории Горьковской железнодорожной сети было перевезено свыше 65 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 9,9% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

Из них примерно 34,5 тыс. ДФЭ (+23,8%) было отправлено на экспорт, а в рамках внутренних перевозок – 30,7 тыс. ДФЭ (-2,4%).

Общее число груженых контейнеров, перевезенных всеми видами транспорта, увеличилось на 22,6% и достигло отметки в 42,6 тыс. ДФЭ (общий вес составил около 694 тыс. тонн, + 9,5%), включая: