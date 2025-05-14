С января в регионе Челябинск произошло 1 авария.

09:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первых дней 2025 года в Челябинской области было зафиксировано 1 ДТП. Виновником аварии стал водитель, нарушивший правила дорожного движения.

На участке дороги между Челябинском и Полдневой водитель грузовика въехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым составом. Машинист применил аварийное торможение, однако расстояние оказалось слишком малым, чтобы избежать столкновения. В результате аварии никто не пострадал.

Всего на территории ЮУЖД с начала года произошло 3 ДТП.

За первые 4 месяца 2025 года на участке Южно-Уральской железной дороги было зафиксировано 52 нарушения правил дорожного движения водителями. Данные о выявленных нарушениях были переданы в ГИБДД.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед другими участниками. Запрещено въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проехать, если видно приближающийся поезд или если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.