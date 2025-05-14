На вокзале Чита-1 Забайкальской железной дороги было проведено мероприятие под названием «Безопасный электропоезд»

09:40

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники Забайкальской железнодорожной компании и транспортной полиции организовали обучающую экскурсию под названием «Электричка безопасности» на станцию Чита-1 для учеников городской школы № 45. Они объяснили детям из 4 класса правила поведения в зоне движения поездов, на территории объектов пассажирской инфраструктуры, а также во время путешествий в электричках.

Дети были особенно заинтересованы в возможности посетить кабину управления электропоездом. Школьники имели возможность сесть в кресло машиниста, пообщаться с ним и сделать селфи на память.

Полученные знания были закреплены во время викторины, которая прошла в одном из пассажирских салонов электрички.

Образовательная встреча закончилась показом видео в зале ожидания пригородного вокзала, вручением буклетов и полезных промо-товаров - светоотражающих подвесок для рюкзаков и одежды.

Стоит отметить, что данное мероприятие было проведено в рамках профилактической кампании «Уступи дорогу поездам!». Сотрудники ЗабЖД перед школьными каникулами регулярно проводят уроки безопасности в учебных заведениях, экскурсии на объекты транспортной инфраструктуры, рейды для предотвращения присутствия посторонних лиц в зоне движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.