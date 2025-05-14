В регионах Красноярска и Хакасия идет предупредительная кампания от КрасЖД под названием «Уступи дорогу поездам!»

На Красноярской магистрали перед началом летних каникул стартовала кампания по предотвращению детского травматизма на железнодорожных объектах под названием «Уступи дорогу поездам!». Акция продолжится до 31 мая.
Основная цель этого мероприятия - воспитание у детей и подростков ответственного отношения к правилам безопасности на железной дороге и профилактика несчастных случаев в зоне движения поездов.
В рамках этой акции специалисты КрасЖД вместе с учителями проведут уроки безопасности на железной дороге в образовательных учреждениях, расположенных рядом с магистралью. Школьникам объяснят, почему опасно переходить пути перед приближающимся поездом, находиться на объектах железной дороги в наушниках, забираться на вагоны и опоры контактной сети с смертельно опасным напряжением 27,5 тыс. вольт.
На станциях и перегонах будут проводиться профилактические рейды с участием транспортной полиции.
С 22 по 25 мая в Красноярском МВДЦ «Сибирь» в рамках форума «Современные системы безопасности» будет функционировать детская интерактивная площадка КрасЖД. Здесь школьникам в игровой форме и с использованием VR-технологий помогут освоить правила поведения на железной дороге.
Также на сайте дороги регулярно обновляется специальный раздел для учителей - «Азбука детской безопасности», где можно найти тематические видеоролики и мультфильмы.
Стоит отметить, что за последние 5 лет (с 2020 по 2024 годы включительно) на объектах Красноярской магистрали из-за несоблюдения правил безопасности пострадали 22 ребенка, из них 19 – погибли. С начала текущего года среди несовершеннолетних нет пострадавших.
КрасЖД призывает родителей с раннего возраста воспитывать у детей навыки безопасного поведения на железной дороге, в том числе личным примером, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.