Транспортировка бумаги в контейнерах по Забайкальской железнодорожной линии в период с января по апрель 2025 года увеличилась на 7,9%

09:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Забайкальской железной дороге в период с января по апрель 2025 года наблюдался рост перевозок бумаги в контейнерах на 7,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Общий объем перевезенных грузов составил более 2,7 тыс. TEU. В течение первых четырех месяцев 2025 года также увеличились перевозки черных металлов (911 TEU, +12,2%), комбикормов (597 TEU, +11,4%) и строительных материалов (594 TEU, +14,9%) в контейнерах.

За указанный период 2025 года на Забайкальской железной дороге было перевезено свыше 68,8 тыс. TEU пустых и загруженных контейнеров по всем видам сообщений, что на 22,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Внутренние перевозки составили 10,2 тыс. TEU (-3,9%).

С января по апрель было перевезено 61,9 тыс. TEU загруженных контейнеров (более 665 тыс. тонн грузов, -15%), включая: