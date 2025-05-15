Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике движения некоторых поездов МЦД-4 и Горьковского направления Московской железнодорожной сети ожидаются 17 мая 2025 года.

2025-05-15 16:39
17-го мая из-за проведения капремонта на участке Павловский Посад – Фрязево Горьковского направления МЖД, произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов и МЦД-4.

Технические работы запланированы с 00:20 17 мая до 00:20 18 мая. Поезда будут двигаться по соседней колее в реверсивном режиме. Во время работ в расписание пригородных поездов, включая МЦД-4, внесены значительные корректировки: у некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, некоторые поезда будут следовать по сокращенным маршрутам, часть поездов будет временно исключена из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

