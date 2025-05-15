Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Северной железнодорожной линии для экспорта в период с января по апрель 2025 года увеличилась на 2%

2025-05-15 16:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года с платформ Северной железнодорожной магистрали было экспортировано 89,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2,1% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

В общем объеме перевозок (включая экспорт, импорт и внутренние перевозки) было перевезено 113 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,5% меньше.

Перевозки грузовых контейнеров во всех направлениях с января по апрель составили свыше 100 тыс. контейнеров ДФЭ (-5,2%). В них было перевезено 1,8 млн тонн грузов.

В частности, было перевезено:

  • лесных грузов – 46 тыс. ДФЭ (-3,2% по сравнению с январем-апрелем 2024 года);
  • бумаги – 28 тыс. ДФЭ (+6,6%);
  • химических и минеральных удобрений – 17,7 тыс. ДФЭ (+3%).

Также в контейнерах транспортировались черные металлы, химические вещества, машины и двигатели, строительные материалы, нефтепродукты, метизы, промышленные товары и продукция, металлические конструкции, автомобили, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

