Транспортировка контейнеров по Северной железнодорожной линии для экспорта в период с января по апрель 2025 года увеличилась на 2%

С января по апрель 2025 года с платформ Северной железнодорожной магистрали было экспортировано 89,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2,1% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.
В общем объеме перевозок (включая экспорт, импорт и внутренние перевозки) было перевезено 113 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,5% меньше.
Перевозки грузовых контейнеров во всех направлениях с января по апрель составили свыше 100 тыс. контейнеров ДФЭ (-5,2%). В них было перевезено 1,8 млн тонн грузов.
В частности, было перевезено:
Также в контейнерах транспортировались черные металлы, химические вещества, машины и двигатели, строительные материалы, нефтепродукты, метизы, промышленные товары и продукция, металлические конструкции, автомобили, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.