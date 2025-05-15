Транспортировка поездами в сторону Моховых Гор в период с января по апрель текущего года увеличилась на 77%

13:28

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года число пассажиров пригородных электропоездов, следующих по маршруту Нижний Новгород – Моховые Горы на Горьковской железной дороге, достигло 106,5 тыс. человек. Это на 77% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Значительное увеличение пассажиропотока по данному направлению связано с назначением дополнительных пригородных поездов на Горьковской линии в связи с началом ремонтных работ на старом Борском мосту. Дополнительные рейсы будут осуществляться до 1 июня 2025 года.

С 1 по 30 апреля на этом же маршруте была добавлена еще одна пара пригородных поездов из-за ремонта канатной дороги. За этот месяц число перевезенных пассажиров составило 31 тыс. человек, что на 46% больше предыдущего месяца.

Поездка на электричке по маршруту Нижний Новгород – Моховые горы позволяет пассажирам быстро и комфортно добраться до места назначения, избегая пробок на автодорогах во время летнего дачного сезона.

В настоящий момент 24 пригородных электропоезда в четырехвагонном составе ежедневно следуют между столицей Приволжья и станцией Моховые Горы. В зависимости от пассажиропотока количество вагонов может быть увеличено до 6, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.