Подготовка пригородных поездов к летнему периоду на Свердловской железной дороге

12:52

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловской железнодорожной линии идет подготовка пригородного парка к периоду летних массовых перевозок. До конца мая запланирована проверка 28 составов «Финист» и «Ласточка», 94 электропоездов серий ЭД4, ЭТ2 и ЭП2ДМ, 5 рельсобусов (РА2 и РА3 «Орлан»), а также 78 пассажирских вагонов с сидячими местами.

Весенние технические работы направлены на улучшение надежности оборудования, комфорта и безопасности пассажиров. В депо проводится ряд сезонных работ по обслуживанию поездов. Особое внимание уделяется проверке силового оборудования, тормозных систем, колесных пар, автосцепок. Проверяется состояние оборудования салона, систем вентиляции и дезинфекции воздуха, громкоговорящей связи, освещения. Климатические установки переключаются в летний режим. Проводится мойка кузова и генеральная уборка салонов поездов.

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава производится в трех специализированных депо: Пермь-II, Нижний Тагил и Свердловск.

Пригородная сеть маршрутов на территории Свердловской железной дороги включает 418 поездов. Перевозку пассажиров осуществляют АО «Свердловская пригородная компания» (в Свердловской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра) и АО «Пермская пригородная компания» (в Пермском крае).

В летний период пассажирский поток на Свердловской железнодорожной линии увеличивается более чем на треть. Для удовлетворения возросшего спроса к началу сезона на СвЖД назначены 32 дополнительных «летних» поезда, увеличено количество вагонов в электричках на популярных маршрутах. Для удобства садоводов и дачников введены дополнительные остановки на малых станциях, где в зимний период некоторые электрички не останавливаются, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.