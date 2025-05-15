Российские железные дороги запустили новую станцию в Грозном

12:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

15-го мая в Чечне прошло праздничное открытие нового железнодорожного вокзала в Грозном. В событии через видеосвязь участвовали зампред правительства РФ Виталий Савельев, министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров. На церемонии присутствовали глава правительства Чечни Магомед Даудов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, глава Грозного Хас-Магомед Кадыров, министр транспорта, связи и цифрового развития Чечни Адам Черхигов и другие официальные представители.

«Власти Чечни и лично Рамзан Кадыров последовательно проводят политику обновления и модернизации транспортной инфраструктуры. Новый вокзал в Грозном – это очередное подтверждение этого. Благодарю команду «РЖД» за реализацию данного проекта. Новый вокзал – это масштабное и уникальное здание, которое полностью удовлетворяет потребности пассажиров, предлагает современные услуги для комфорта и соответствует всем требованиям безопасности и доступности для людей с ограниченными возможностями. Это поможет не только улучшить мобильность граждан, но и сделать регион еще более привлекательным для туристов», – отметил Виталий Савельев.

«132 года назад – 1 мая 1893 года – на станцию Грозный прибыл первый поезд из Беслана по новой железной дороге. Этот день считается днем рождения грозненского вокзала. И сегодня он переживает свое второе рождение. Уверен, что новый вокзал станет визиткой столицы республики, а наши замечательные пассажиры будут чувствовать себя здесь, как дома с настоящим кавказским гостеприимством», – подчеркнул Олег Белозёров.

«Современный железнодорожный терминал является еще одним знаком восстановления республики. Мы убеждены, что он станет ключевым элементом транспортной инфраструктуры Северного Кавказа и всей нации, а также откроет новые возможности для республики», - заявил Магомед Даудов.

Станционный комплекс Грозного на данный момент не имеет себе равных в России и уникален с точки зрения примененных планировочных и инженерных решений. Он гармонично сочетается с архитектурной концепцией города: сверху станция напоминает птицу с раскрытыми крыльями, а его главным элементом является величественная часовая башня высотой 67 м, украшенная национальными узорами. Главный вход в здание подчеркивает центральная арочная крыша навеса, плавно переходящая в боковые крылья, которые ограждают само здание станции площадью более 3 тыс. м², пешеходные зоны и места остановок городского транспорта, поэтому все пути передвижения пассажиров защищены от осадков. Навес выполнен в светло-серой цветовой гамме для защиты от перегрева в летнее время.

Новый станционный комплекс полностью удовлетворяет потребности пассажиров, предлагая современные услуги для комфорта и безопасности гостей и жителей республики.

Белые интерьеры здания украшены традиционным геометрическим орнаментом золотого цвета. Тщательно продуманная навигация, системы оповещения и видеонаблюдения делают станцию безопасной для посетителей. Им будут доступны уютные залы ожидания, просторный кассовый зал с системой электронной очереди и онлайн-табло, детская комната с развивающими играми, комната матери и ребенка, молельные комнаты, автоматические камеры хранения, бесплатный Wi-Fi, вендинговые аппараты, справочные видеотерминалы и другие услуги.

Весь вокзальный комплекс оборудован с учетом принципа "доступности для всех": имеются пандусы, лифт, специальные туалеты, средства для тактильного, визуального и аудиального восприятия информации, а также специальный зал ожидания для людей с ограниченными возможностями, оборудованный эргономичной мебелью, местами для инвалидных колясок и адаптированным туалетом.

Гармонично оформленная привокзальная зона идеально сочетается с внешним видом вокзала и предлагает все условия для комфортного времяпрепровождения. Архитектурное освещение подчеркивает элегантность здания в вечерние часы.