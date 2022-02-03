Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги изменится 6 и 13 февраля

16:33

6 и 13 февраля изменится расписание пригородных поездов Горьковского направления МЖД в связи с ремонтными работами на остановочном пункте Стройка.

Обращаем внимание пассажиров, что на время работ ряд поездов, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха и Железнодорожная, выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи проследуют до Железнодорожной и в обратном направлении, у нескольких электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.