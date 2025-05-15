Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по апрель 2025 года на Красноярской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 13,9%

2025-05-15 11:26
С января по апрель 2025 года на Красноярской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 13,9%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 4 месяцев 2025 года КрасЖД перевезла 82,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE) по всем видам сообщения, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Внутреннее сообщение составило 33,1 тыс. ДФЭ, что на 23% больше по сравнению с январем – апрелем 2024 года, а экспортное – 49,6 тыс. ДФЭ (+8,5%).

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, увеличилось на 14,5% и достигло 55 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 893 тыс. тонн).

Был также отмечен рост перевозок следующих видов грузов в контейнерах:

  • цветных металлов – 13,4 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза);
  • химикатов и соды – 2,3 тыс. ДФЭ (+11,8%);
  • различных и сборных грузов – 1,2 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2 раза);
  • строительных материалов – 1,2 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,7 раза);
  • прочих продовольственных товаров – 1,2 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2,3 раза), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru