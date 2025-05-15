С января по апрель 2025 года на Красноярской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 13,9%

11:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 4 месяцев 2025 года КрасЖД перевезла 82,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE) по всем видам сообщения, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Внутреннее сообщение составило 33,1 тыс. ДФЭ, что на 23% больше по сравнению с январем – апрелем 2024 года, а экспортное – 49,6 тыс. ДФЭ (+8,5%).

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, увеличилось на 14,5% и достигло 55 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 893 тыс. тонн).

Был также отмечен рост перевозок следующих видов грузов в контейнерах: