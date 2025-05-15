На железнодорожной линии Восточной Сибири была организована кампания по донорству крови под названием «Железный ритм сердец».

Работники Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали приняли активное участие в донорской акции "Железный стук сердец", которая была организована в рамках "Единой недели донорства". Для сотрудников этой железной дороги такое мероприятие уже стало обычным.

В результате проведения акции, 68 работников железной дороги стали донорами, из которых 17 человек сдали кровь впервые. В общей сложности было собрано более 30 литров крови и ее компонентов. Кроме того, 4 человека подали заявления на внесение в регистр доноров костного мозга.

Стоит отметить, что это уже вторая донорская акция в 2025 году, которая организована для сотрудников предприятий и подразделений железнодорожной магистрали. С начала года только в Иркутске железнодорожники сдали около 70 литров крови. За последние два года работники ВСЖД пополнили запасы крови и ее компонентов в Иркутской области и Республике Бурятии почти на 125 литров, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.