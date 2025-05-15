Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В контексте кампании "Дай дорогу поездам!" в образовательных учреждениях Кирова начались занятия по безопасности.

2025-05-15 09:31
В контексте кампании
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Перед началом летних каникул, сотрудники Горьковской магистрали организуют уроки безопасности в школах Кирова. Во время этих уроков, детям объясняют правила безопасного поведения на вокзалах, станциях и в поездах.

Эти мероприятия проводятся в рамках акции «Уступи дорогу поездам!», которая длится с 1 по 31 мая 2025 года на всей территории ОАО «РЖД». Целью этой акции является формирование у детей и подростков культуры безопасного поведения на железнодорожных объектах, а также предотвращение транспортных происшествий в зоне движения поездов.

Особое внимание уделяется школам, которые находятся недалеко от железнодорожных путей. Для более эффективного усвоения информации, для детей организуются викторины и интеллектуальные игры, в которых они сами находят ответы на вопросы о потенциальной опасности, которую представляет железная дорога.

Отметим, что основными причинами происшествий на железнодорожных путях являются переход перед приближающимся поездом и получение травм от электричества, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru