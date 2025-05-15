В контексте кампании "Дай дорогу поездам!" в образовательных учреждениях Кирова начались занятия по безопасности.

09:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Перед началом летних каникул, сотрудники Горьковской магистрали организуют уроки безопасности в школах Кирова. Во время этих уроков, детям объясняют правила безопасного поведения на вокзалах, станциях и в поездах.

Эти мероприятия проводятся в рамках акции «Уступи дорогу поездам!», которая длится с 1 по 31 мая 2025 года на всей территории ОАО «РЖД». Целью этой акции является формирование у детей и подростков культуры безопасного поведения на железнодорожных объектах, а также предотвращение транспортных происшествий в зоне движения поездов.

Особое внимание уделяется школам, которые находятся недалеко от железнодорожных путей. Для более эффективного усвоения информации, для детей организуются викторины и интеллектуальные игры, в которых они сами находят ответы на вопросы о потенциальной опасности, которую представляет железная дорога.

Отметим, что основными причинами происшествий на железнодорожных путях являются переход перед приближающимся поездом и получение травм от электричества, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.