Транспортировка пассажиров с остановок Дальневосточной железной дороги в период с января по апрель текущего года возросла на 4,8%

09:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года с вокзалов Дальневосточной железнодорожной сети было отправлено около 3,5 млн пассажиров (+4,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года), включая 2,3 млн в пригородных поездах (+10,3%) и около 1,2 млн в дальнем следовании (-4,4%).

Общий пассажиропоток за период с января по апрель составил 802,6 млн пассажиро-километров (-2,5%), из которых 122,9 млн пассажиро-километров пришлось на пригородные поезда (+6,3%), а более 679,6 млн пассажиро-километров на поезда дальнего следования (-4%).

В апреле 2025 года с вокзалов Дальневосточной железной дороги было отправлено 943,2 тыс. пассажиров (+4,3% по сравнению с апрелем предыдущего года), включая 636,8 тыс. в пригородных поездах (+10,1%) и 306,4 тыс. в поездах дальнего следования (-5,9%).

Пассажиропоток в апреле 2025 года снизился на 2% в сравнении с тем же периодом предыдущего года и составил 212,7 млн пассажиро-километров, включая 33,2 млн пассажиро-километров в пригородном сообщении (+6,6%) и более 179,5 млн пассажиро-километров в дальнем следовании (-3,4%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.