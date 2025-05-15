Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 17 мая 2025 года возобновляется движение пассажирского поезда на маршруте Чита – Адлер.

2025-05-15 09:22
С 17 мая 2025 года возобновляется движение пассажирского поезда на маршруте Чита – Адлер.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году снова начнет ходить сезонный скорый пассажирский поезд № 269/270 по маршруту Чита – Адлер.

Отправление из Читы будет происходить:

  • с 17 мая до 30 августа трижды в неделю – во вторник, четверг и субботу;
  • с 2 по 25 сентября дважды в неделю – во вторник и четверг.

Отправление из Адлера будет происходить:

  • с 23 мая до 5 сентября трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу;
  • с 8 сентября по 1 октября дважды в неделю – в понедельник и среду.

Прибытие в Читу будет происходить:

  • с 29 мая до 11 сентября трижды в неделю – во вторник, четверг и воскресенье;
  • с 14 сентября по 7 октября дважды в неделю – во вторник и воскресенье.

Общее время в пути по маршруту Чита – Адлер составит 136 часов 4 минуты, по маршруту Адлер – Чита – 138 часов 13 минут.

Также, начиная с 24 мая 2025 года, планируется запуск двух прямых вагонов (купейного и плацкартного) по маршруту Чита – Анапа. Отправление из Читы будет происходить в составе поезда № 69 по маршруту Чита – Москва с 24 мая по 2 сентября трижды в неделю – во вторник, четверг и субботу.

Дополнительную информацию и возможность оформления проездных документов можно получить в железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru