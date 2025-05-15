С 17 мая 2025 года возобновляется движение пассажирского поезда на маршруте Чита – Адлер.

09:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году снова начнет ходить сезонный скорый пассажирский поезд № 269/270 по маршруту Чита – Адлер.

Отправление из Читы будет происходить:

с 17 мая до 30 августа трижды в неделю – во вторник, четверг и субботу;

с 2 по 25 сентября дважды в неделю – во вторник и четверг.

Отправление из Адлера будет происходить:

с 23 мая до 5 сентября трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу;

с 8 сентября по 1 октября дважды в неделю – в понедельник и среду.

Прибытие в Читу будет происходить:

с 29 мая до 11 сентября трижды в неделю – во вторник, четверг и воскресенье;

с 14 сентября по 7 октября дважды в неделю – во вторник и воскресенье.

Общее время в пути по маршруту Чита – Адлер составит 136 часов 4 минуты, по маршруту Адлер – Чита – 138 часов 13 минут.

Также, начиная с 24 мая 2025 года, планируется запуск двух прямых вагонов (купейного и плацкартного) по маршруту Чита – Анапа. Отправление из Читы будет происходить в составе поезда № 69 по маршруту Чита – Москва с 24 мая по 2 сентября трижды в неделю – во вторник, четверг и субботу.

Дополнительную информацию и возможность оформления проездных документов можно получить в железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.