С 17 мая 2025 года возобновляется движение пассажирского поезда на маршруте Чита – Адлер.

В 2025 году снова начнет ходить сезонный скорый пассажирский поезд № 269/270 по маршруту Чита – Адлер.
Отправление из Читы будет происходить:
Отправление из Адлера будет происходить:
Прибытие в Читу будет происходить:
Общее время в пути по маршруту Чита – Адлер составит 136 часов 4 минуты, по маршруту Адлер – Чита – 138 часов 13 минут.
Также, начиная с 24 мая 2025 года, планируется запуск двух прямых вагонов (купейного и плацкартного) по маршруту Чита – Анапа. Отправление из Читы будет происходить в составе поезда № 69 по маршруту Чита – Москва с 24 мая по 2 сентября трижды в неделю – во вторник, четверг и субботу.
Дополнительную информацию и возможность оформления проездных документов можно получить в железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.