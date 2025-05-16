С 18-го мая 2025 года в Кемеровском регионе запустят дополнительные электрички от Красноярской железнодорожной компании.

Начиная с ближайшего воскресенья, пригородные поезда на популярном маршруте КрасЖД Лужба – Междуреченск (Кемеровская область) будут ходить чаще.

В настоящее время они отправляются в понедельник, среду и субботу, но начиная с 18 мая добавится еще один день - воскресенье.

С 2 июня электропоезда по этому маршруту КрасЖД будут отправляться каждый день. Этот график будет действовать весь летний период - до 31 августа.

Отправление со станции Лужба в 09:53, прибытие в Междуреченск в 11:44. В обратном направлении отправление из Междуреченска в 14:40, прибытие в Лужбу в 16:31.

Стоит отметить, что этот маршрут привлекает многих туристов. Он проходит через заповедные уголки Кузнецкого Алатау, где расположено множество баз отдыха. Кроме того, станции этого маршрута пользуются спросом у любителей рыбалки и легких путешествий.

Для уточнения расписания электропоездов можно обратиться по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.