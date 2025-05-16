Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В предверии сезона повышенной пожароопасности, Свердловская железнодорожная компания оборудовала специальные пожарные составы.

2025-05-16

2025-05-16 13:35
В предверии сезона повышенной пожароопасности, Свердловская железнодорожная компания оборудовала специальные пожарные составы.
В предверии летнего периода, когда увеличивается вероятность возникновения лесных пожаров, Свердловская железная дорога подготовила специальные пожарные поезда. В случае чрезвычайной ситуации они смогут быстро доставить специалистов и оборудование на место происшествия.

На важных станциях Свердловской железной дороги размещено 21 пожарный поезд: 8 – в Свердловской области, 5 – в Пермском крае, 4 – в Тюменской области, по 2 – в ХМАО-Югре и ЯНАО.

На летний сезон в состав каждого спецпоезда СвЖД добавлены дополнительные цистерны для хранения воды. Увеличен запас огнетушащих средств, пенообразователя, горюче-смазочных материалов. Для дежурных бригад пожарных создан запас продуктов питания и воды, рассчитанный на двое суток автономной работы. Проверены состояние утвержденных источников воды и доступность мест для заправки поездов водой. Для отработки действий в чрезвычайных ситуациях проведены пожарно-тактические учения и специальные тренировки.

Все пожарные поезда СвЖД являются частью Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они предназначены для защиты инфраструктуры железнодорожного транспорта, но также регулярно помогают региональным властям и службам МЧС в борьбе с пожарами на других объектах. Это важно, так как часто ближе всего к местам возгорания можно подъехать именно по железной дороге. Спецпоезда часто используются для тушения лесных пожаров (включая торфяные) вдоль железнодорожной магистрали и поблизости от нее.

Общий объем цистерн одного поезда – до 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам. Благодаря этому подразделения МЧС могут существенно сэкономить время на поиск источников воды.

В составе поездов, помимо цистерн-резервуаров для воды, присутствуют специальные вагоны для размещения дежурного персонала, а также оборудования для пожаротушения и аварийного спасения. Эти вагоны оснащены мощными насосами, способными непрерывно подавать до 40 литров воды в секунду на расстояние более 1 км. Встроенный дизельный генератор увеличивает возможность самостоятельной работы поезда в условиях поля.

С начала 2025 года специальные составы СвЖД уже провели 7 выездов для тушения разнообразных пожаров рядом с железнодорожными путями и в населенных местах, включая вызовы от МЧС России, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

