Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по апрель 2025 года, "Ласточки" на Горьковском железнодорожном направлении осуществили перевозку близко к 1,2 млн пассажиров.

2025-05-16 13:28
С января по апрель 2025 года,
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года было перевезено около 1,2 млн пассажиров на скоростных поездах "Ласточка", которые следуют по Горьковской магистрали в связи с Нижним Новгородом. Это соответствует показателям за тот же период в прошлом, високосном, году.

Так, на маршруте Нижний Новгород – Москва было перевезено более 1,1 млн пассажиров, а на направлении Нижний Новгород – Киров – 48,7 тыс.

На скоростных поездах "Ласточка" по маршруту Нижний Новгород – Иваново за четыре месяца было перевезено свыше 26 тыс. пассажиров. Это на 31% больше, чем за тот же период в 2024 году.

Отметим, что до 1 июня между Нижним Новгородом и Москвой продолжает следовать двойной состав скоростного поезда № 723 "Ласточка". Он отправляется из Москвы в 21:15 и прибывает в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. Из Нижнего Новгорода "Ласточка" отправляется в 04:51 и прибывает в Москву в 09:09.

Перевозки на Горьковской магистрали осуществляются на современных электропоездах "Ласточка" с 5- и 10-вагонными составами. ОАО "РЖД" отслеживает изменения спроса и при необходимости увеличивает количество вагонов в поездах.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также на железнодорожных станциях.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону 8 800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru