С января по апрель 2025 года, "Ласточки" на Горьковском железнодорожном направлении осуществили перевозку близко к 1,2 млн пассажиров.

13:28

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года было перевезено около 1,2 млн пассажиров на скоростных поездах "Ласточка", которые следуют по Горьковской магистрали в связи с Нижним Новгородом. Это соответствует показателям за тот же период в прошлом, високосном, году.

Так, на маршруте Нижний Новгород – Москва было перевезено более 1,1 млн пассажиров, а на направлении Нижний Новгород – Киров – 48,7 тыс.

На скоростных поездах "Ласточка" по маршруту Нижний Новгород – Иваново за четыре месяца было перевезено свыше 26 тыс. пассажиров. Это на 31% больше, чем за тот же период в 2024 году.

Отметим, что до 1 июня между Нижним Новгородом и Москвой продолжает следовать двойной состав скоростного поезда № 723 "Ласточка". Он отправляется из Москвы в 21:15 и прибывает в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. Из Нижнего Новгорода "Ласточка" отправляется в 04:51 и прибывает в Москву в 09:09.

Перевозки на Горьковской магистрали осуществляются на современных электропоездах "Ласточка" с 5- и 10-вагонными составами. ОАО "РЖД" отслеживает изменения спроса и при необходимости увеличивает количество вагонов в поездах.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также на железнодорожных станциях.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону 8 800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.