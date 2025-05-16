Транспортировка пассажиров на двухэтажных поездах по Куйбышевской железнодорожной линии в период с января по апрель 2025 года увеличилась на примерно 20%

С января по апрель 2025 года более 1,4 млн пассажиров воспользовались услугами двухэтажных поездов Куйбышевского филиала АО «ФПК». Это на 20% больше, чем в тот же период предыдущего года.
На данный момент с вокзалов Куйбышевской железной дороги можно отправиться на двухэтажных поездах из Самары в Москву, Санкт-Петербург и Имеретинский Курорт. Кроме того, двухэтажные поезда курсируют из Тольятти, Ульяновска и Пензы в Москву.
Двухэтажный состав позволяет перевозить в два раза больше пассажиров за одну поездку, чем одноэтажный.
В настоящее время парк Куйбышевского филиала АО «ФПК» включает более 400 двухэтажных вагонов разных типов (СВ, купейные, купейные штабные, с местами для сидения, вагоны-рестораны). Они оснащены современными кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами и другими удобствами. В некоторых вагонах СВ у каждого места установлен ЖК-дисплей.
Все двухэтажные поезда оборудованы для пассажиров с ограниченными возможностями. В штабных вагонах имеются специально оборудованные купе большой площади с подъемными устройствами. Вся необходимая информация для пассажиров дублируется шрифтом Брайля, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.