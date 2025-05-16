Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время майских торжеств, около 2 миллионов пассажиров были транспортированы по Горьковской железнодорожной линии.

2025-05-16 10:37
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 25-го апреля до 11-го мая 2025 года с вокзалов и станций Горьковской железнодорожной магистрали было отправлено около 2 миллионов пассажиров на поездах дальнего следования и пригородных электричках.

Пригородные поезда воспользовались примерно 1,5 миллиона человек, что на 4,4% больше, чем в тот же период 2024 года. В дальнем следовании было перевезено около 500 тысяч пассажиров, что на 17% больше.

«В праздничные дни спрос на пассажирские перевозки значительно возрастает. В мае этого года у россиян было два выходных по 4 дня. В эти дни на Горьковской железной дороге было запланировано около 50 дополнительных рейсов дальнего следования и «дачных» электричек по наиболее популярным маршрутам в пригородном сообщении», – заявил начальник Сергей Дорофеевский.

Самыми востребованными среди пассажиров стали поезда, следующие между Москвой и Нижним Новгородом (76 тыс. человек), Казанью (33 тыс.), Кировом (14 тыс.) и Ижевском (5 тыс.).

Заметен спрос на поездки в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода (8 тыс. пассажиров) и Казани (4,4 тыс.), а также между столицей Приволжья и городом на Вятке (7 тыс.), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

