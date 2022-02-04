Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД в Московской и Рязанской областях изменится в феврале

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится в феврале в связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры на участках Подлипки – Луховицы, Ряжск-1 – Кораблино, Лесок – Листвянка – Перевлес, станциях Рыбное и Рязань-1. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям.

Обращаем внимание пассажиров, что 7-9, 12-18, 21, 22, 24 и 25 февраля у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Кроме того, 7-9 февраля из графика выведут электропоезда № 6005 Рязань-1 – Дивово (в 07:03), № 6012 Дивово – Рязань-1 в (08:12) и № 7104 Москва – Раменское (в 07:30). Электропоезд № 6014 Голутвин – Рязань-1 (в 09:05) отправится со станции Фруктовая в 09:58.

8 и 9 февраля поезда № 6301 Ряжск-1 – Рязань-2 (в 05:07) и № 6304 Рязань-2 – Ряжск-1 будут прибывать и отправляться со станции Стенькино-1.

15 и 16 февраля электрички № 6104 Москва – Голутвин (в 04:58) и № 6109 Голутвин – Москва (в 08:24) проследуют укороченным маршрутом от/до станции Шиферная.

21, 22, 24 и 25 февраля отменены пригородные поезда № 6044 Рязань-1 – Сасово (в 12:45), № 6687 Рязановка – Кривандино (в 11:10) и № 6690 Кривандино – Рязановка (в 14:57).

У нескольких поездов значительно изменится время отправления и прибытия. Так, 7-9 февраля электропоезд № 6761 Шиферная – Москва (в 11:31) отправится в 09:58; 12-13 февраля поезд № 6303 Ряжск-1 – Рязань-2 (в 08:45) отправится в 09:20, а № 6320 Рязань-2 – Ряжск-1 (в 04:52) – в 06:05; 14-16 и 18 февраля поезд № 6004 Рыбное – Рязань-1 (в 06:52) отправится в 07:35, а № 6010 Голутвин – Рязань-1 (05:16) – в 05:55.

Возможны дополнительные корректировки в графике.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.