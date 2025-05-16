Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В мае 2025 года произойдут изменения в графике движения пригородных поездов по Казанскому и Рижскому направлениям Московской железнодорожной сети.

2025-05-16 10:15
В связи с улучшением инфраструктуры, в мае произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов на Казанском и Рижском направлениях МЖД. На станциях Черусти и Новоиерусалимская будут установлены новые стрелочные переводы.

Технические "окна" на станции Черусти запланированы с 08:10 до 18:10 19 мая. Во время работ движение поездов по одному пути будет приостановлено. В связи с этим, в расписание пригородных электропоездов внесены значительные изменения.

На станции Новоиерусалимская технические "окна" запланированы с 22:00 21 мая до 08:00 22 мая. У некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, некоторые поезда будут следовать по сокращенным маршрутам, часть поездов исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

