С января по апрель текущего года, транспортировка контейнеров с вокзалов Приволжской железной дороги увеличилась почти на 25%.

10:01

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года с территории Приволжской железнодорожной станции было отправлено 89,1 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ по различным направлениям, что на 24,6% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

Число груженых контейнеров увеличилось на 34,7% и достигло отметки в 81,5 тыс. ДФЭ (общий вес грузов составил 911,8 тыс. тонн, что на 27% больше), включая: