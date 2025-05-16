С января по апрель текущего года, транспортировка контейнеров с вокзалов Приволжской железной дороги увеличилась почти на 25%.
С января по апрель 2025 года с территории Приволжской железнодорожной станции было отправлено 89,1 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ по различным направлениям, что на 24,6% превышает показатели за тот же период предыдущего года.
Число груженых контейнеров увеличилось на 34,7% и достигло отметки в 81,5 тыс. ДФЭ (общий вес грузов составил 911,8 тыс. тонн, что на 27% больше), включая:
химические вещества и соду – 18,2 тыс. ДФЭ (+18,2% по сравнению с январем – апрелем 2024 года);
металлические изделия – 13,8 тыс. ДФЭ (увеличение – вдвое);
потребительские товары – 12,9 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,6 раза);
автомобили и запчасти – 12,6 тыс. ДФЭ (-8,7%);
машины, оборудование и двигатели – 8,3 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,4 раза);
бумага – 3,7 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2,6 раза);
продукты питания – 3,6 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,6 раза), как сообщили в пресс-службе ПривЖД.
