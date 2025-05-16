С начала 23 мая 2025 года, Свердловская железнодорожная сеть устанавливает пригородное сообщение поездом "Орлан", следующим из Екатеринбурга до станции "Оленьи ручьи".

09:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С приближением туристического сезона, Свердловская железная дорога запускает пригородный поезд "Орлан", который будет следовать из Екатеринбурга до известного природного парка "Оленьи ручьи" (остановочный пункт Бажуково) в Свердловской области. В этом году поезд будет работать в экспресс-режиме по пятницам, субботам и воскресеньям с 23 мая по 26 октября. На маршруте будет использоваться состав из трех вагонов, что позволит увеличить количество мест (в прошлом году использовался двухвагонный состав).

Поезд "Орлан" № 7011 на маршруте Екатеринбург - Михайловский завод будет отправляться из Екатеринбурга в 08:09 по местному времени и прибывать на о.п. Бажуково (вход на тропы центральной части парка) в 10:47, на о.п. Аракаево (вход на тропы южной части парка) в 11:13. Днем туристы смогут наслаждаться природой, а вечером - вернуться домой. В обратном направлении поезд № 7012 Михайловский завод - Екатеринбург будет отправляться с о.п. Аракаево в 16:54, с о.п. Бажуково в 17:20 и прибывать в Екатеринбург в 19:58. Также предусмотрены остановки на станциях Ревда и Дружинино.

Билеты на рейсы "Орлана" 23, 24 и 25 мая уже доступны для покупки. Их можно купить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика - Свердловской пригородной компании. Стоимость проезда в одну сторону от Екатеринбурга до Бажуково или Аракаево составляет 369 рублей по полному тарифу. Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Билеты оформляются с указанием мест.

Также туроператор предлагает всем заинтересованным приобрести пакет услуг, включающий экскурсии. Этот пакет предусматривает сопровождение гида во время поездки и на всем протяжении маршрута, проезд туда и обратно, входной билет в парк и доступ к зоне отдыха, специально организованной для пассажиров «Орлана». Дополнительную информацию можно найти на сайте проекта «ЭКО-маршрут «Оленьи ручьи», сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.