В главном городе Забайкальского края начал работу советовательно-диагностический центр под названием «РЖД-Медицина»

В Чите торжественно открылся Консультативно-диагностический центр «РЖД-Медицина», который уже начал прием первых пациентов.

Учреждение оборудовано современной медицинской техникой для проведения разнообразных исследований в области функциональной, ультразвуковой и лабораторной диагностики. Пациенты могут получить консультации и пройти обследование по более чем двадцати специализациям, включая терапию, кардиологию, неврологию, эндокринологию, гастроэнтерологию, пульмонологию, травматологию, ортопедию, колопроктологию, хирургию, урологию, гинекологию, онкологию, маммологию, педиатрию и другие. Услуги центра «РЖД-Медицина» в Чите активно используются жителями города и области и являются значимым элементом работы здравоохранения региона. Об этом заявил начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец во время церемонии открытия.

«Это событие следует рассматривать как значительный вклад в развитие здравоохранения не только столицы края, но и всего региона. Сегодня мы создаем надежную основу для здоровья тысяч жителей Забайкалья», – подчеркнул он.

В медицинском центре, помимо диагностических услуг, можно также пройти лечение в условиях дневного стационара, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.