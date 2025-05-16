Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С момента начала года, на перекрестках Восточно-Сибирской железной дороги, водители более 200 раз пренебрегали правилами дорожного движения.

2025-05-16 09:23
С 2025 года сотрудники Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали отметили 216 нарушений ПДД на переездах. Водители игнорировали дорожные знаки, светофоры и шлагбаумы. Все случаи были переданы в ГИБДД, и в отношении 60 нарушителей были применены административные меры, включая штрафы и лишение прав.

Напоминаем, что в 2024 году на переездах ВСЖД произошло 11 аварий, в результате которых погибли 4 человека. Еще одно ДТП произошло в январе текущего года на станции Чуна, где легковушка столкнулась с маневровым локомотивом.

Основной причиной всех этих происшествий стало нарушение водителями ПДД, включая проезд на красный свет.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает всех водителей строго соблюдать ПДД на железнодорожных переездах и помнить, что безопасность на дороге зависит от внимательности и осторожности, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

