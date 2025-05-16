Забайкальская железнодорожная компания предложила своим клиентам метод ускорения транспортировки международных грузов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Транспортная компания Забайкальская железная дорога представила новый метод ускорения доставки импортных товаров из Китая для своих клиентов. Сервис под названием «Двойной транзит» включает в себя перевозку грузов автомобильным и железнодорожным транспортом с использованием таможенного транзита.

В рамках данного сервиса, груз доставляется в Россию автотранспортом через международный автомобильный пункт пропуска с использованием таможенного транзита. Затем груз направляется к ближайшей железнодорожной станции, оборудованной для выполнения грузовых и таможенных операций. Здесь завершается автомобильный транзит, груз перегружается на железнодорожный состав и продолжает движение к конечному получателю в рамках нового открытого таможенного транзита.

Сервис «Двойной транзит» позволяет сократить время доставки, так как исключается необходимость долгого ожидания таможенной очистки на пограничных переходах. Это особенно важно на загруженных МАПП, таких как Забайкальск – Маньчжурия. К тому же, значительно уменьшается общая стоимость трансграничной перевозки, так как клиентам не требуется хранение ввезенного груза на складах временного хранения пограничных переходов.

Поставщики импортных товаров уже проявили интерес к новому сервису. В ходе тестирования сервиса «Двойной транзит» было успешно осуществлено 3 таких перевозки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.