Королевский павильон Горьковской железной дороги впервые стал участником события «Ночь музеев»

17:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

17-го мая Императорский (или Царский) павильон на Горьковской железнодорожной линии в Нижнем Новгороде впервые стал участником общероссийского мероприятия «Ночь музеев».

За 4 часа работы сотрудники железной дороги провели около 40 экскурсий, посетивших более 1,5 тысячи человек. Каждая экскурсия сопровождалась живым исполнением классической музыки, а гостей павильона встречал работник ГЖД в императорской форме.

Продолжением экскурсии в Царском павильоне стал приезд паровоза, который сейчас следует по туристическому маршруту между Нижним Новгородом и Арзамасом.

Здание Царского павильона принадлежит Горьковской железной дороге и находится на площади возле железнодорожного вокзала областного центра. Это архитектурный памятник регионального значения, которому в прошлом году исполнилось 130 лет.

Стоит отметить, что 112 лет назад (17 мая 1913 года) Царский павильон посещал Николай II во время празднования 300-летия Дома Романовых. Царский павильон не подвергался реконструкции и сохранил свой первоначальный вид до сегодняшнего дня. В 2005 году по инициативе Горьковской железной дороги в здании Царского павильона были проведены реставрационные работы в некоторых помещениях. Так, 2 вестибюля, центральный зал с камином, кабинет императора, комната императрицы, туалет и свитская вернули свой исторический вид. Изразцовая печь в фойе (сени), изящная лепнина в центральном зале, зеркало и императорский кабинет сохранили облик царской эпохи. Старая мемориальная доска была заменена на новую, где указаны точные даты начала и завершения строительства Императорского павильона и имя архитектора – Д. М. Чичагова.

Сейчас в павильоне организуются собрания руководителей Горьковской железнодорожной системы, администрации Нижегородского региона, ОАО «РЖД», а также проводятся детские экскурсии, как сообщили в отделе корпоративных связей ГЖД.