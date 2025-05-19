Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники железной дороги в Калининграде тревожатся из-за увеличения случаев незаконного появления людей на железнодорожных путях.

2025-05-19 16:25
Работники железной дороги в Калининграде тревожатся из-за увеличения случаев незаконного перехода граждан через железнодорожные пути в местах, не предназначенных для этого. С мая месяца водители поездов были вынуждены применять экстренное торможение 10 раз, чтобы избежать столкновения с людьми.

Только за одни сутки 16 мая произошло 4 случая экстренного торможения на станциях Пионерский Курорт и Ладушкин, а также на участках Шиповка – Балтийск и Шиповка – Лесное. В общей сложности с начала 2025 года водителям пришлось останавливать поезда 27 раз. Для сравнения, в период с января по май 2024 года было зарегистрировано 17 подобных инцидентов.

Напоминаем, что с 1 мая 2025 года на Калининградской железной дороге проводится профилактическая кампания «Уступи дорогу поездам!», в рамках которой совместно с транспортной полицией и общественными инспекторами проводятся рейды для выявления и предотвращения незаконного перехода граждан, в особенности несовершеннолетних, через железнодорожные пути. Сотрудники железной дороги настоятельно призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и переходить пути только в специально отведенных для этого местах, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

