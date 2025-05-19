Акция под названием «Внимание, переезд!» для водителей на Северной железнодорожной линии успешно завершена.

16:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с апреля по май 2025 года на Северной железнодорожной магистрали была проведена кампания под названием «Внимание, переезд!», целью которой было привлечение внимания общественности к вопросам безопасности на железнодорожных переездах.

В течение этого месяца работники железной дороги осмотрели 602 переезда, совместно с ГАИ провели 125 рейдов на железнодорожные переезды и автотранспортные компании, в результате которых два водителя были привлечены к административной ответственности. В общей сложности, в рамках кампании было охвачено около 3,5 тыс. автовладельцев.

С начала года до 19 мая 2025 года на Северной железной дороге произошло 4 аварии на железнодорожных переездах: две из них – в Ивановской области, и по одной – в Ярославской и Костромской областях. Например, 7 мая 2025 года на переезде между станциями Сендега и Дровинки в Костромской области водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Однако, ни пострадавших, ни схода вагонов не было.

На Северной железной дороге особое внимание уделяется просветительской работе с водителями, поскольку основной причиной аварий на переездах является грубое нарушение ПДД, когда водители пытаются пересечь железнодорожный переезд, несмотря на запрещающие сигналы светофора и игнорируя дорожные знаки.

Северная железная дорога призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД, сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.